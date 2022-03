Affaire Diop Iseg : Placée sous mandat de dépôt hier, Aïssatou Seydi est libre !

Son passage à la citadelle du silence n’a pas duré. L’ex-épouse de Mamadou Diop dit "Diop Iseg" vient d’obtenir son billet de sortie de prison. Placée sous mandat de dépôt hier mardi 22 mars, Aïssatou Seydi n'a passé qu'une nuit au Camp pénal de Liberté 6, avant d’être élargie.





Pourquoi cette libération, après moins de 24 heures de détention ? Son avocat, Me Ousmane Sèye, joint par Seneweb, a rétorqué : "Le juge l’avait mise sous mandat de dépôt, parce qu’elle n’a pas respecté les émargements, suite à sa mise sous contrôle judiciaire. Alors que c’est l’ancien juge qui lui avait donné l’autorisation de ne plus venir émarger toutes les semaines."





Le conseil de l’ancienne directrice de l’Iseg de préciser : "Et lorsque le nouveau juge du 8e cabinet d’instruction est venu, il a constaté ces manquements. Du coup, il a lancé un mandat d’arrêt contre elle. Mais quand on lui a expliqué les raisons, il a compris et l’a libérée aussitôt."





Inculpée pour faux et usage de faux dans le cadre de l’affaire de la maison qui l’opposait à son ex-mari Diop Iseg, Aïssatou Seydi a été expulsée de la demeure. Une décision confirmée par la cour d’appel.





Elle avait alors bénéficié d’une liberté sous contrôle judiciaire. Laquelle se poursuit.