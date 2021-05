Affaire Doudou Faye : Huit mois pour Lamine Gueye, son frère libéré

Lamine Gueye dit Lamine Ndiaye, a été condamné à 8 mois de réclusion suite à son procès dans l'affaire Doudou Faye.



Ce polygame, père de 7 enfants avait été interpellé pour une affaire de mœurs. Il avait enregistré ses ébats sexuels avec sa copine, il y a plusieurs années.

C'est par la suite qu'il a été arrêté comme étant le convoyeur de Doudou Faye.

Lors du procès, il avait réfuté être impliqué dans cette affaire.



"Je n'ai jamais transporté des migrants où que ce soit. La maison où nous vivons, il y a 4 concessions. Et Maodo Pouye habite dans l'une d'elle. Keita Lô est venu me dire qu'il voulait que leurs fils aillent en Espagne. Je lui ai dit que j'en entends parler mais que je ne suis pas dans cette affaire. Il m'a demandé si c'était moi qui amenais des migrants, je lui ai dit que j'avais entendu dire que Maodo Pouye emmenait des candidats à l'émigration", s'était-il défendu.



Son frère Oumar Gueye dit Oumar Diaw, mareyeur, avait été aussi arrêté pour cette même affaire.



Il expliquera : "Je suis allé à la brigade pour avoir des nouvelles de mon grand frère Lamine Gueye. C'est là-bas qu'on m'a interpellé. Depuis six ans, je ne parle pas avec Maodo Pouye. Il a une fois esté en justice contre moi parce que je l'avais insulté. Je n'habite pas dans la même concession. Je n'ai jamais mis en rapport Maodo Pouye avec qui que ce soit. Moi je ne travaille même pas au Sénégal. Je travaille en Gambie. Nous n'avons pas de lien de parenté avec Maodo Pouye. J'emploie plus de 50 personnes dans mon entreprise, je n'ai pas besoin de manger l'argent de candidats à l'émigration" se défend-il.



Et d'ajouter : "Je n'ai jamais reçu 50 francs d'un quelconque candidat à l'émigration. Je travaille entre Kafountine et la Gambie. J'ai fait un accident en mer avec une perte en vie humaine. Depuis lors je ne veux plus prendre le large, ni monter sur une pirogue".



Lamine Gueye a écopé 8 mois pour migration clandestine, mis en danger de la vie d'autrui. Son frère, lui, a été libéré.