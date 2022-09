Affaire Doura Diallo - “Incompétence notoire” : Le procureur de Kédougou enfonce le personnel médical

La mort de Doura Diallo, la patiente qui a perdu la vie au moment de son accouchement ainsi que son bébé au District sanitaire de Kédougou, dénote d'une "forte négligence médicale", selon le procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Kédougou, Baye Diagne..



Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le procureur assure : "À I'analyse des faits d'espèce, une forte négligence médicale, une incompétence notoire ainsi qu'un manquement manifeste aux règles élémentaires de la médecine ont été relevés'' .



En effet, il ressort de la procédure, explique le procureur, "que la patiente avait accouché par césarienne lors de sa dernière grossesse dans ce même district. Ce qui aurait dû dissuader le gynécologue, compte tenu de ses antécédents avérés, de la faire accoucher cette fois-ci par voie basse. Ensuite, la défunte qui était diabétique ne pouvait nullement supporter un accouchement par voie basse vu son poids qui était quasiment à 100 kg. La patiente était un sujet à risque", charge le procureur.



Enfin, il estime qu'il leur a été donné de constater que le fætus pesait 04 kilo 770 grammes et donc, l'équipe médicale ne pouvait sous quelque acrobatie utiliser la voie basse pour sortir le bébé.



Fort de tout cela, le procureur a instruit le Commandant de Brigade de Kédougou d'appeler immédiatement tout le personnel médical qui était dans le bloc opératoire en commençant par le gynécologue afin de les entendre. Le mari de la défunte a, aussi, été auditionné.



"Eu égard de la gravité des faits qui ont engendré la mort tragique de deux (02) êtres humains innocents, une enquête est ouverte et confiée à la Brigade de Gendarmerie de Kédougou contre les nommés Léonce Mbade Faye, Abdou Aziz Dioum et Bakary Diebakate pour des faits d'homicide involontaire et de complicité, faits prévus et punis par la loi", lit-on dans le communiqué.