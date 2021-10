Affaire du bébé abandonné dans des ordures : La maman du nourrisson est une…

La maman du bébé jeté dans une benne à ordure

L'affaire de la déficiente mentale qui avait jeté dans une benne à ordures son bébé de sexe féminin, âgée de 7 mois et qui avait ému beaucoup d'internautes dans les réseaux sociaux, le 25 septembre dernier, a été jugée à la barre du Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, le vendredi 22 octobre. Interpellée et internée au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec, la maman du bébé, F. Ndiaye, née en 1983, a été déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés mais elle a été dispensée de peine, rapporte « le Soleil ».





L'enfant, emballé dans un sac, a été retrouvé vivant par des éboueurs, au petit matin du 25 septembre. La maman de la prévenue s'est présentée à l'audience pour dire, documents à l'appui, que sa fille ne jouit plus de toutes ses facultés mentales depuis janvier 2012. Elle a deux autres enfants, âgés de 9 et 11 ans. La prévenue, qui vit dans la maison familiale, a décidé de ne plus suivre ses traitements en médecines traditionnelle et moderne. Il lui arrive d'errer jusque tard dans la nuit mais elle rentre toujours pour dormir, selon sa mère. « Une fois, elle a conduit un de ses enfants pour une vaccination et l'a abandonné dans la structure hospitalière », a témoigné la maman de F. Ndiaye. La pauvre dame qui ne sait plus où donner de la tête, a aussi fait savoir au Tribunal que sa fille cachait ses médicaments dans son porte-monnaie pour ne pas les prendre. Elle se trouvait à Touba pour le Magal quand sa fille a été interpellée.