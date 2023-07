Affaire du réseau de prostitution à Fatick : Le verdict est tombé

Le juge du tribunal de grande instance de Fatick a tranché, ce mercredi 19 juillet, sur l'affaire du réseau de prostitution à Fatick.





A. Ngom et A. Nd. écopent respectivement de six mois et de deux ans d'emprisonnement ferme. La première nommée était poursuivie pour diffusion de vidéos "sextape" et A. Nd. pour proposition intentionnelle à l'endroit d'une mineure à qui il faisait des propositions indécentes.





Pour rappel, le procureur avait requis deux ans d'emprisonnement ferme pour A. Ngom et cinq ans pour A. Nd.

Concernant la tentative d'avortement, l'étudiante M. T. F. à l'Ussein écope de six mois avec sursis, de même que l'agent administratif à l'Ussein M. C. poursuivi pour complicité. Pour le vendeur en pharmacie, le juge a confirmé la demande du maître des poursuites qui avait requis six mois ferme et une interdiction d'exercer dans le domaine de la pharmaceutique. Il était également jugé pour complicité de tentative d'avortement.