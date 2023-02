Affaire Hannibal Djim : Pape Alé Niang interpelle le Chef de l’Etat

Le Journaliste Pape Alé Niang a invité le Chef de l’Etat à faire libérer Hannibal Djim. « M. Président, faîtes libérer Hannibal Djim » a-t-il écrit sur sa page Facebook. Selon le patron de Dakarmatin, « aucun dossier solide ne peut être retenu contre lui. Il n'est dans aucun projet visant à saper les fondements de la République. D'ailleurs il n'existe aucun projet dans ce sens. Jusqu'à l'extinction du soleil personne ne peut prouver l'existence d'un seul projet dans ce sens virtuel ou réel ».



D’ailleurs Pape Alé Niang rappelle au Président Sall, qu’à l'époque, il avait accusé en 2011 Me Wade d'avoir recruté des mercenaires pour saboter la présidentielle de 2012. « Le peuple debout, les forces de défense de sécurité avec brio ont encadré la présidentielle de 2012 jusqu'au bout. Et vous étiez royalement élu au terme de deux campagnes palpitantes » dit-il.



Pour le journaliste : « seules les forces obscures tapies au cœur de votre pouvoir peuvent créer le chaos dans ce pays. M. le Président faîtes libérer ces jeunes innocents qui croupissent en prison et qui ternissent l'image de notre pays. Les Sénégalais ont choisi de régler tous les contentieux politiques par la voie de la démocratie, des urnes ».