Affaire Hannibal Djim : Seydou Ba de Kopar Express envoyé en prison

Détenteur de 25% du capital de la fintech Kopar Express, Seydou Ba a été placé sous mandat de dépôt hier dans le cadre de l’affaire Hannibal Djim. D’après Libération, qui donne l’information, il est poursuivi pour financement d’activités de nature à compromettre la sécurité publique, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.



Seydou Ba a été arrêté lundi 27 février à la suite de la décision du parquet d’ouvrir une information judiciaire contre Hannibal Djim, Kopar Express et X. Les faits visés : complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d’activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves.



Après l’arrestation suivie du placement sous mandat de dépôt de Hannibal Djim, le juge du deuxième cabinet, chargé du dossier, avait demandé à la Sûreté urbaine de poursuivre les investigations dans le cadre de l’affaire concernant ce militant de Pastef. C’est dans le cadre de cette enquête que Seydou Ba a été à son tour arrêté.