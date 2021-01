Affaire Hiba Thiam : Dame Amar et Cie à la barre aujourd’hui

Dame Amar et ses sept co-prévenus vont comparaître pour la deuxième fois aujourd’hui au Tribunal correctionnel de Dakar pour association de malfaiteurs, tentative d’extorsion, détention de drogue en vue de la consommation personnelle, entrave à l’action de la justice, non-assistance à personne en danger, violation du couvre-feu entre autres délits. C’est ce que rapporte L’AS dans sa livraison de ce mercredi.Le dossier n’a pas été débattu dans le fond lors de la première audience. Le juge Amath Sy avait renvoyé le dossier au 13 janvier prochain (aujourd’hui, Ndlr) pour plaidoirie. Pour rappel, les faits pour lesquels Dame Amar et Cie sont traduits en justice se sont produits dans la nuit du 3 au 4 avril 2020 alors que le Sénégal était en plein couvre-feu à cause de la pandémie du coronavirus.Dame Amar et ses amis avaient ainsi organisé une soirée qui avait finalement viré au drame. Le corps sans vie de Hiba Thiam avait été découvert dans une chambre de la résidence que la bande d’amis avait louée pour la fête. Les résultats de l’autopsie attestent qu’elle est morte d’overdose. Pis, d’après les éléments de l’enquête, personne n’avait essayé de l’assister et de la cocaïne avait été retrouvée sur les lieux.