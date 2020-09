Affaire Hiba Thiam : Dame Amar et Cie renvoyés en correctionnel

Rebondissement dans l'affaire Hiba Thiam morte par overdose lors d'une soirée privée aux Almadies en pleine pandémie de Covid-19. Toutes les personnes inculpées dans ce dossier ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge du 8e cabinet.