Affaire Idrissa Karamo Goudiaby : Le procureur ne veut réfuter aucune des autopsies

En conférence de presse à la Cour d'appel, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor, Pape Ismaila Diallo, comparant les deux autopsies dans l'affaire Idrissa Karamo Goudiaby, remarque des différences notoires, mais ne tranche ni pour la première, ni la seconde.





Par ailleurs, il précise que pour les deux rapports, les armes (couteau tranchant, comme arme feu) " ne sont pas suffisamment édifiantes ". La contre-expertise parlant d'arme à feu de gros calibre ne démontre pas le type pour permettre une véritable enquête balistique. En plus, il juge mineures " les lésions signalées à l'intérieur de la bouche du défunt et à l'extérieur de sa boîte crânienne par rapport l'emploi d'une arme de gros calibre ". Pape Ismaila Diallo dévoile que l'enquête toujours en cours a permis l'audition de témoins oculaires au nombre de 5. " Quatre ont confirmé la thèse de la mort par balle réelle, sans être en mesure de donner des indications sur l'identité du tireur, et que ces derniers ont confirmé que le défunt avait été touché au cou".