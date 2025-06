Affaire Jérôme Bandiaky : «Sniper», le frère de Doudou Kâ et le beau-frère du lutteur Boy Niang, le Doyen des juges a tranché

L’information judiciaire ouverte dans le cadre de l’affaire Jérôme Bandiaky est clôturée. Les trois mis en cause, placés sous mandat de dépôt, sont fixés sur leur sort. Le Doyen des juges a en effet renvoyé devant le tribunal correctionnel deux d’entre eux, le principal accusé, «Sniper» (Bandiaky), et Sakory Kâ, frère de l’ancien ministre Doudou Kâ, et prononcé un non-lieu pour le troisième, le lutteur Bathie Bâ dit «Mbeuss», collègue et beau-frère de Boy Niang.





Selon Libération, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi 12 juin, ce dernier «est sorti de prison dès notification de l’ordonnance» du Doyen des juges.





«Sniper» est poursuivi pour détention illégale d’armes, trafic illicite d’armes, détention d’armes et de munitions sans autorisation, obtention d’avantages indus et escroquerie au service. Il est soupçonné d’avoir été au cœur de la planification de la traque d’opposants au plus fort des violences politiques qui ont marqué le pays durant les dernières années de la présidence de Macky Sall.