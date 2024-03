Affaire Joni Joni : jugé pour banqueroute frauduleuse, Bougane Guèye Dani réclame 4 milliards F CFA à une banque

Le PDG de D-Média, Bougane Guèye Dany, a été attrait ce mercredi à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour détournements d’objets saisis et banqueroute frauduleuse. Il est poursuivi par la société Small World.



L’homme d’affaires n’était pas seul à la barre. Son comptable à l’époque des faits, Jonas Mingou, répondait également des mêmes chefs, renseigne Les Échos, qui est revenu longuement sur cette audience dans son édition de ce jeudi.



L’affaire concerne la société de transfert d’argent Joni Joni, propriété du patron de D-Media.



En mai 2020, Small World avait obtenu la condamnation de Joni Joni à lui verser plus de 118 millions de francs CFA. Cette décision du tribunal du commerce de Dakar a été confirmée en appel le 8 octobre 2021.



Muni de l’arrêt de la Cour d’appel, l’huissier commis par Small World se rend au siège de Joni Joni. Il apprend que l’entreprise a déménagé à la cité Keur Gorgui. Il établit un procès-verbal de carence, attestant que les biens de la société de transfert d’argent, mis sous scellés, ont été détournés.



Insolvabilité organisée ?



L’avocat de la partie civile, Me Moussa Konaré, affirme que l’ancien comptable de Joni Joni avait introduit une demande de référé sur difficultés au niveau du tribunal du commerce. À ce moment-là, la procédure de saisie était en cours.



Constatant que le requérant ne s’est pas présenté à l’audience, le juge ordonnera la continuation des poursuites, selon le conseil de Small World. «Pire, enfonce la robe noire, reprise par Les Échos, la partie civile a été surprise de constater que Bougane Guèye Dani avait fait ce référé sur difficultés pour organiser son insolvabilité. D’où le délit de banqueroute frauduleuse que lui impute.»



Devant le juge, l’homme d’affaires a rejeté les accusations portées contre lui. Il dit : «Comment peut-on organiser une banqueroute frauduleuse et demander 4 milliards de francs CFA à la BIMAO. Cette banque avait fait de fausses écritures qui nous ont porté préjudice. C’est à l’issue de cela que nous les avons attraits en justice. Au moment où je vous parle, la société n’emploie plus personne parce que nous ne pouvons pas continuer nos activités de transfert d’argent.»



Bougane Guèye Dani poursuit : «Il n’y a pas de cessation de paiement. C’est des difficultés qui m’empêchent de faire face à mes obligations. Ce qui nous emmène aujourd’hui ici est suffisant pour dire que la société est en difficultés. C’est pour cela que je réclame 4 milliards de francs CFA à la BIMAO.»



En outre, le PDG de D-Média, conforté par son ancien comptable, a contesté avoir demandé via ce dernier un référé en difficultés devant le tribunal du commerce de Dakar.



«Banqueroute frauduleuse»



Reprenant la parole, Me Konaré a révélé que Bougane Guèye Dani a dressé mardi dernier un procès-verbal indiquant que les objets scellés de Joni Joni sont toujours au même endroit, qu’ils n’ont pas été détournés. «Ceci n’est qu’un moyen pour empêcher [sa] condamnation, charge-t-il. […] Bougane Guèye a détourné son capital, l’actif de la société. Il a organisé son insolvabilité. Manifestement, il y a banqueroute frauduleuse.»



Pour conclure, l’avocat de Small World a demandé que les deux mis en cause soient reconnus coupables et condamnés. Il a en outre plaidé pour que Bougane Guèye Dani verse à sa cliente 118 millions 787 mille 302 francs CFA pour le principal, 100 millions de dommages et intérêts et 11 millions 124 mille d’intérêts de droit, soit un total de plus de 229 millions.



Le procureur a requis l’application de la loi. La défense a plaidé la relaxe.



Le juge rend son verdict le 24 avril prochain, selon Les Échos.