Affaire Keur Yeurmandé : les auditions bouclées

L’enquête avance à grands pas concernant l’affaire de la pouponnière « Keur Yeurmandé ». Selon Les Échos, le dossier est presque clos.



La preuve, souligne le quotidien d’informations, « toutes les personnes inculpées ainsi que celles susceptibles d’éclairer sa lanterne ont été entendues » par le juge d’instruction.



La source rapporte que c’est le moment qu’a choisi la principale mise en cause, Ndella Madior Diouf, « ppur déposer une demande de mise en liberté provisoire ». Il s’agit de sa deuxième requête dans ce dossier.



Pour rappel, sa première demande a été rejetée. Mais, à la différence de sa précédente demande, la patronne de la pouponnière a attendu la fin des auditions pour se signaler à nouveau au magistrat instructeur. Celui-ci va rendre son ordonnance après l’avis du Procureur.



Placée sous mandat de dépôt en décembre 2023, la patronne de la radio « Saphir FM » est poursuivie pour homicide involontaire, complicité dudit chef, faite de personnes, exercice illégal de médecine, privation d’aliment à des enfants ou des soins ayant entraîné la mort, obtention illicite de certificats d’inhumation, entre autre griefs, après des vidéos filmées dans sa pouponnière montrant des bébés victimes de maltraitance.



L’assistant de Ndella Madior Diouf, Cheikh Tidiane Ndiaye, son gardien, Djiby Sow, et un animateur, El Hadji Sène, ont été également inculpées et envoyées en prison pour avoir « clandestinement enterrés des bébés décédés dans la pouponnière ».