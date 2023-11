Affaire Kopar Express : mauvaise nouvelle pour Hannibal Djim

Hannibal Djim reste en prison. Placé sous mandat de dépôt en février dernier, dans le cadre de l’affaire Kopar Express, ce militant de Pastef a vu sa demande de liberté provisoire rejetée par le procureur et le juge en charge de son dossier. Il s’agit du cinquième rejet pour ses avocats, souligne Libération, qui donne l’information.



Hannibal Djim est poursuivi pour financement d’activités séditieuses et subversives, appel à l’insurrection, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l’État et apologie de la violence. Pour protester contre sa détention, il avait observé une grève de la faim qui avait conduit à son évacuation en réanimation. Il avait recommencé à s’alimenter à la demande de son grand-père, le khalife de Médina Gounass.