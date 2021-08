Affaire «Cirque noir » : 2 ans de prison ferme requis contre le producteur du film

Adama Ndiaye alias Go, producteur du film polémique « Cirque noir », risque 2 ans de prison ferme. C’est en tout cas ce qu’a requis vendredi, le procureur lors de l’audience devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Les quatre autres acteurs, quant à eux, encourent 1 an de prison ferme.



Devant le juge, le producteur dit avoir fait la bande annonce « choc » pour susciter le buzz. Il a fait son mea culpa en mettant tout sur le compte de la jeunesse.



Les autres ont tous essayé de se tirer d'affaire.



Mais le représentant du ministère public, qui estime que la gravité des faits ne souffre d’aucun doute, a requis des peines de prison contre eux. Ils seront édifiés sur le sort le 3 septembre prochain.



Pour rappel, les mis en cause sont tous poursuivis pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et outrage public aux bonnes mœurs.