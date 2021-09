Affaire «Cirque noir» : Le producteur et 4 acteurs de la série condamnés

Condamnation des acteurs de la Série Cirque Noire

Adama Ndiaye alias "Go", producteur de la série polémique «Cirque noir», a été condamné, ce vendredi, à une peine de 2 ans assortis de sursis par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Les quatre autres acteurs, quant à eux, ont écopé de 6 mois avec sursis. Ils sont condamnés pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et outrage public aux bonnes mœurs.