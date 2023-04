Affaire “Top cas” : Une demande de liberté provisoire déposée pour Thioro Mandela

Suite à l'arrestation de la célèbre chroniqueuse de Walf Tv, la défense est à pied d’œuvre pour faire libérer Thioro Makhou Mandela citée dans l'affaire Top cas. Selon des sources de Seneweb, une demande de mise en liberté provisoire a été déposée pour elle.





D'après Me Abdy Nar Ndiaye, l'état de santé de sa cliente est incompatible avec la détention et nécessite par ailleurs des soins et un suivi en dehors du milieu carcéral.







Pour rappel, Thioro Makhou Mandela a été arrêté, ce mercredi, par la Division Spéciale de la Cybersécurité suite à l'enquête ouverte sur l'affaire Top cas.







Déférée par les hommes du commissaire Aly Kandé, la chroniqueuse de Walf Tv a fait l'objet d'un retour de parquet ainsi que les quatre autres personnes arrêtées.