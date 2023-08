Affaire Marie Lô : vers une médiation pénale ?

Après un retour de parquet vendredi, la fille de l’artiste chanteur Ismaïla Lô, poursuivie pour escroquerie et abus de confiance portant plus de 600 millions de francs CFA, fera face au Procureur ce lundi 28 août.



D’après L’As, Marie Lô sollicite déjà une médiation pénale. Le journal précise, toutefois, que ses victimes, des commerçants, ont posé leurs conditions : Ils réclament aussi les bénéfices de l’argent investi.



Pour rappel, la fille de Ismaïla Lô proposait à ses victimes d’investir dans l’exécution de marchés de l’État qu’elle aurait gagnés. Pour les convaincre, celle qui fut l’épouse de l’actuel ministre de la Culture aurait affirmé qu’elle avait de solides relations avec le ministre de l’Intérieur et son épouse.



En contrepartie de l’argent que ces derniers lui remettaient, elle leur filait des bénéfices conséquents.



D’après L’As, le mode opératoire était respecté jusqu’à ce que la mise en cause a commencé à leur donner des chèques sans provisions. Les commerçants ont fini par actionner la Section de recherches (Sr).