AFFAIRE NDIAGA DIOUF : BARTHÉLEMY DIAS FIXÉ SUR SON SORT DEMAIN, SES PROCHES SONNENT LA MOBILISATION

"La date tant attendue est enfin arrivée. C'est, en principe, demain mercredi 18 mai, que le délibéré dans l'affaire qui oppose Barthélemy Dias à l'État du Sénégal et à la famille de Ndiaga Diouf sera connu", lit-on dans le quotidien Les Échos qui donne l'information dans sa livraison de ce mardi.



Le journal d'ajouter : "On va encore vers une journée de mobilisation. En effet, depuis avant-hier, ce sont des réunions à n'en plus finir. Les femmes et les jeunes sont en train de battre le rappel de leurs troupes pour que tout le monde soit au Tribunal pour prêter main-forte au nouveau maire de Dakar".