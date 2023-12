Affaire Ndiaga Diouf: Me Khoureychi Ba évoque une expertise balistique américaine qui disculpe Dias

Me Khoureychi Ba a fait état d’un rapport balistique établi par des Américains qui disculpe Barthélémy Dias. L’avocat du maire de Dakar a fait cette déclaration lors de l’audience de la Cour suprême qui examine l’affaire Ndiaga Diouf, dans laquelle son client a été condamné en première instance et en appel. L’avocat, qui a précisé que Barth est “un citoyen américain”, révèle que “quand les autorités américaines ont appris les faits, elles sont venues dans le cadre de la coopération et ont fait une analyse balistique qui a prouvé que la balle n’était pas de l’arme de Barth”. “Donc sa culpabilité ne pouvait en aucun cas être retenue”, ajoute-t-il.







L’avocat évoque l’arrestation d’un “troisième larron” dans cette affaire. “Il a été mis en examen mais comme il était proche du camp du pouvoir, il est parti se diriger directement à l’aéroport et sortir du pays. Les connaisseurs savent, c’est dans le dossier”, indique-t-il.





Rappelons que dans cette affaire un lutteur, Ndiaga Diouf, décrit par Barth et ses partisans comme un nervi, avait été abattu par balle en 2011 lors de l'assaut donné à la mairie de Mermoz Sacré-Coeur (Ndlr : que dirigeait Dias) par de supposés sympathisants du Parti démocratique sénégalais, au pouvoir.





M. Dias est accusé d'avoir tiré sur la victime. Jugé avec une douzaine d'autres à l'époque, il avait été condamné en 2017 à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour "coup mortel". La cour d'appel a confirmé en septembre 2022 le jugement de première instance "dans toutes ses dispositions".