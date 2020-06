Affaire Omar Watt & Mike Teho : Le procès renvoyé jusqu’au...

La cour d’appel de Dakar a renvoyé aujourd'hui, au 14 juillet, l’affaire du coup et blessure volontaire entraînant une incapacité de 50 jours opposant le militaire français Mike Teho au Sénégalais Omar Watt.Selon Me Khoureychi Ba, avocat de Omar Watt, « l’affaire a été renvoyée par le juge pour que l’appelant dont les deux conseils étaient présents, daignent comparaître. »En dépit de son « handicap irréversible », explique Me Ba, Oumar Watt, lui, a tenu à se présenter à la barre de la Cour d’Appel.Pour rappel, le militaire français qui avait interjeté appel, avait été condamné à 2 ans de prison dont 18 mois de probation et une interdiction de fréquenter les débits de boisson.