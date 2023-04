Affaire Sweet Beauty : Ousmane Sonko jugé le 16 Mai (RFM)

L’information aura certainement l’effet d’un séisme. Alors que son procès en appel pour diffamation est fixé au 8 mai prochain, Ousmane Sonko sera jugé le 16 mai devant la chambre criminelle. Cette fois-ci pour viol et menace de mort sur la masseuse Adji Sarr dans l’affaire Sweet Beauté, informe la Rfm.



Suivant le réquisitoire du procureur de la République suite à la confrontation entre Ousmane Sonko et la plaignante Adji Sarr, le doyen des juges Oumar Maham Diallo avait décidé, en janvier dernier, de renvoyer le dossier Sweet Beauty en jugement devant la chambre criminelle.



Le maire de Ziguinchor est poursuivi pour viols et menaces de mort. La patronne du salon de massage, Ndeye Khady Ndiaye, quant à ellle, est poursuivie pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol. Dans son réquisitoire, le procureur soutenait que le silence adopté par le leader de Pastef, lors de l’instruction, de même que son refus de se soumettre à un test Adn « accréditent les accusations de la victime ».



Les avocats de l’opposant avaient introduit, devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar, une requête aux fins d’annulation de l’ordonnance de renvoi du Doyen des Juges. Tout comme cette requête, le pourvoi en cassation déposé sur la table de la Cour Suprême a été rejeté en début de semaine.