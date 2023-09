Affaire Ousmane Sonko : mauvaise nouvelle pour Bassirou Diomaye Faye

Le Doyen des juges a rendu une ordonnance de jonction des procédures concernant Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Cette décision fait suite à un réquisitoire supplétif du parquet ; lequel place le second dans l’affaire qui vaut au premier un placement sous mandat de dépôt.



Ainsi, rapporte Libération, qui donne l’information, Bassirou Diomaye Faye «devrait être inculpé pour les mêmes chefs» que Ousmane Sonko.



Le président de Pastef est poursuivi, notamment, pour manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, attentat et complot contre l’autorité de l’État en relation avec une entreprise terroriste.



Le secrétaire général du parti (dissout) des Patriotes, pour sa part, est déjà incarcéré pour actes de nature à compromettre la paix publique, outrage à magistrat et diffamation à l’encontre d’un corps constitué.