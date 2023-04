Affaire Prodac : Mame Mbaye Niang envoie un huissier à Sonko

Le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, déclenche la procédure pour rentrer dans les fonds qui lui ont été alloués par le président du Tribunal correctionnel, Mamadou Yakham Keïta, suite au verdict dans l’affaire Prodac, condamnant le leader de Pastef, Ousmane Sonko, à lui payer 200 millions F CFA d’amende.



Selon les Echos, qui donne l’information, Mame Mbaye Niang s’est basé sur le jugement disponible depuis lundi dernier, pour louer les services d’un huissier de justice, afin de servir une signification au maire de Ziguinchor. Cela a été fait hier. L'opposant mettra-t-il la main à la poche ?



Pour rappel, dans ce dossier, la partie civile (Mame Mbaye Niang) et le Parquet ont interjeté appel. Même s’il se réjouit de la condamnation de l’opposant, le ministre n’est pas totalement satisfait du montant qui lui a été alloué. Par contre, la défense de Sonko le suspecte d’être mu par la volonté d’écarter leur client de la course présidentielle.



De son côté, le Parquet n’a pas digéré que les délits d’injures et de faux et usage de faux aient été écartés par le juge.