Affaire "Top Cas" sur Facebook : Thioro Mandela de Walf TV et Cie envoyées en prison

La liberté provisoire introduite par la défense n’a pas servi à grand-chose. Idem pour son état de santé fragile. La chroniqueuse à la télévision Walfadjri, Thioro Diouf Cissé va passer sa première nuit en prison, ce jeudi 20 avril, à la veille de la célébration de la fête de Korité.





Elle vient de décrocher son ticket d’entrée à la citadelle du silence suite à l’affaire «caweuses » du groupe "Top Cas" sur Facebook dont elle est la titulaire du compte Messenger «Thioro Makhou Mandela».





Enceinte de sept mois, Thioro Diouf Cissé a avoué devant les enquêteurs de la Division spéciale de cybercriminalité être membre des groupes «Top Cas 221» et «Kay ma dey la», qu’elle a exposé de nombreux «cas» à Rokhaya Daba Tine, notamment celui d’un certain «Djiguel», producteur à la Sen TV, décrit dans un des groupes comme un «pervers sexuel». Toutefois, selon des informations reçues, elle a changé de version devant le magistrat instructeur. Quoique, ses avocats dont Me Abdy Nar Ndiaye comptent déposer une nouvelle demande de mise en liberté provisoire.







Par ailleurs, la journaliste de Walf Tv n’est pas la seule dans cette procédure. Avec quatre autres personnes dont Kiné Anna Diop plus connue sous le nom de «Oumy Kaïry» propriétaire de GP Brescia et une étudiante, elles sont placées sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion d’images contraire aux bonnes mœurs. Le juge du troisième cabinet d’instruction est passé par là.