Affaire Sonko-Adji Sarr : Convoquée aujourd'hui, la propriétaire du salon ne va pas déférer

Avant qu’il ne se retire du dossier, le juge du 8e cabinet avait convoqué, aujourd’hui mardi, la propriétaire du salon Sweet Beauté pour une audition dans le fond.Mais, Ndèye Khady Ndiaye ne déférera pas à la convocation pour deux raisons.Selon son avocat, repris par Les Échos, la convocation du juge du 8e cabinet ne tient plus puisqu’il s’est dessaisi du dossier.«La convocation du juge du 8e cabinet Mamadou Seck est annulée. C’est lui qui nous avait convoqués, on ne peut pas se présenter au 1er cabinet», a déclaré la robe noire.Ensuite, elle signale que sa cliente ne reconnaît pas le Doyen des juges qui ne lui a rien signifié officiellement.À signaler que le juge Mamadou Seck avait refusé de prendre le passeport de Ndèye Khady Mbaye, au motif qu’il s’est retiré du dossier et qu’il a annulé sa convocation.Bref, sa cliente est dans l'attente d'une nouvelle convocation du Doyen des juges, Samba Sall.