Affaire Sonko-Adji Sarr : La commission d’enquête avance à grands pas

L’histoire de la création de la commission d’enquête, destinée à faire la lumière sur les émeutes qui ont secoué le pays après l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko dans l’affaire Adji Sarr, a été évoquée, hier, lors de la traditionnelle conférence de presse du gouvernement.Interpellé sur l’état d’avancement de la création de cette commission, le ministre Oumar Guèye persiste et signe que la commission d’enquête sera mise sur pied. Selon lui, le gouvernement y travaille et que les termes de référence sont en cours de préparation.Selon L’AS, le porte-parole du gouvernement a aussi indiqué que toutes les personnes susceptibles d’en faire partie seront intégrées dans la commission pour que la lumière soit faite sur les évènements douloureux et malheureux qui se sont produits au Sénégal.