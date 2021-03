Affaire Sonko-Adji Sarr : La justice réfléchit sur son indépendance

L'Union des magistrats sénégalais (UMS) sera en conclave, le 25 mars prochain, pour réfléchir sur "les réformes indispensables au renforcement de l'indépendance et de la crédibilité de la justice".





D'après Les Échos qui vend la mèche dans sa parution de ce samedi, le thème porte sur "L'État de droit et indépendance de la justice : enjeux et perspectives des réformes".





L'UMS justifie cet atelier par les récents évènements liés à l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr qui ont gravement écorné l'image de la justice.