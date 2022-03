Affaire Sonko-Adji Sarr: Le nouveau Doyen des juges convoque la...

Du nouveau dans l'affaire des accusations de "viols répétés et de menaces de mort" opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko à une jeune masseuse du nom d'Adji Sarr. En effet, la propriétaire du salon de massage "Sweet beauty", inculpée et placée sous le régime du contrôle judiciaire depuis un peu plus d'un an, est convoquée par le Doyen des juges d'instruction Maham Diallo. Ndeye Khady Ndiaye, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, sera entendue le mardi 22 mars prochain à 10h, note Buurnews.





Cette convocation est annoncée quelques jours seulement après les sorties médiatiques des deux parties autour de cette affaire dite Ousmane Sonko-Adji Sarr, à l'origine des violents affrontements de mars 2021 faisant 13 morts et d'innombrables dégâts matériels.





Tout porte à croire que l'ancien Président de la Cour d’appel de Ziguinchor, actuellement en charge du dossier suite au décès de Samba Sall, semble décidé à tirer cette affaire au clair, comme réclamé par aussi bien la plaignante que l'accusé.