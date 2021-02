Affaire Sonko : Le Bâtonnier freine Me El Hadji Diouf, l'avocat d'Adji Sarr

Me El Hadj Diouf, qui s’est constitué avocat de la masseuse Adji Sarr, devait faire face aux journalistes pour s’expliquer sur l’affaire Sonko accusé de viol.Mais, le Bâtonnier a annulé sa conférence de presse. Adji Sarr, confie la robe noire, n’a pas fui et elle est bien au Sénégal et toute sécurité.«Elle n’a pas bougé d’un iota et elle est prête à faire face», martèle l’avocat repris par Source A.