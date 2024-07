Affaire Soriba Kouyaté : le réquisitoire du procureur

Les choses se corsent pour l’artiste Soriba Kouyaté. Pour rappel, ce dernier, sous le coup de plusieurs plaintes pour une série de cambriolages, a été cueilli in extremis à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour participer au concert de Sidy Diop à Paris.



Les Échos livre dans son édition du jour que le Parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire contre lui et son acolyte, Abdoulaye Sow.



«Aucun juge d’instruction n’a été encore désigné», précise le journal. Celui-ci souligne que le Procureur a tenu à recueillir l’avis du président du Tribunal hors classe de Dakar avant de confier le dossier à un juge d’instruction.



Dans cette affaire, le préjudice financier est chiffré à plus de 500 millions de francs CFA.