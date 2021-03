Affaire Sweet Beauté : Dix avocats pour défendre Ousmane Sonko

«Jour fatidique pour Ousmane Sonko. Le leader de Pastef, accusé de viol par une jeune fille de 20 ans, fera face ce matin au juge d’instruction Mamadou Seck qu’il avait pourtant récusé. Les conseils de ses avocats et le Ndigel d’un de ses marabouts, Serigne Abdou Mbacké, Khalife de la famille de Serigne Cheikh Khady Mbacké, l’ont fait entendre raison dans sa décision radicale de refuser de déférer à la convocation du juge du huitième cabinet. Il va ainsi clôturer la série d’audition dans cette affaire de viol», écrit, dans sa livraison de ce mercredi, le quotidien L’AS.Le journal d’ajouter : «Le juge a le loisir de l’entendre, l’inculper et le placer sous mandat de dépôt. Ou, au mieux des cas, l’inculper et le placer sous contrôle judiciaire. Mamadou Seck peut aussi poursuivre son instruction pour déboucher sur une ordonnance de renvoi devant une juridiction ou de non-lieu. Quoi qu’il en soit, Ousmane Sonko a recruté dix ténors du barreau pour le défendre. Il s’agit entre autres de Me Massokhna Kane, Me Ciré Clédor Ly, Me Cheikh Khoureyssi Bâ, Me Demba Ciré Bathily, Me Ndoumbé Wane, Me Youssoupha Camara, Me Joseph Etienne Ndione, Me Bamba Cissé, Me Ousseynou Ngom et Me Djiby Diagne».