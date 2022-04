Affaire Sweet Beauty : les avocats de Sonko écrivent au doyen des juges

Les avocats d’Ousmane Sonko ont adressé hier, jeudi, une correspondance au doyen des juges, Oma r Maham Dial lo. Dans la lettre, ils formulent deux demandes.





D’après Libération, qui donne l’information ce samedi, Me Bamba Cissé et Cie invitent le magistrat à auditionner l’ex-capitaine de gendarmerie Seydina Omar Touré.





Ce dernier était en poste à la Section de recherches au moment du dépôt par Adji Sarr de la plainte pour viol contre Ousmane Sonko. Officiellement, il a démissionné de la gendarmerie.





Le journal rapporte que les avocats du leader de Pastef ont saisi l’occasion pour relancer le doyen des juges à propos d’un courrier qu’ils lui ont envoyé le 25 mars dernier.





Dans cette correspondance, rappelle la même source, ils plaident pour que des réquisitions soient effectuées sur les téléphones d’Adji Sarr et de Sidy Ahmed Mbaye, qui l’accompagnait le jour des faits présumés.





Les conseils de Sonko saisissent Omar Maham Diallo au moment où ce dernier a envoyé des convocations à la plaignante et à Ndèye Khady Ndiaye, son ex-employeur à Sweet Beauty, le salon où se seraient déroulés le viol et les menaces de mort dont on accuse le nouveau maire de Ziguinchor.