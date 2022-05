Affaire Sweet Beauty : les avocats de Sonko écrivent au juge

Deux faits nouveaux dans l’affaire Sweet Beauty. Selon Libération de ce vendredi, les avocats de Ousmane Sonko, accusé de viols et menaces de mort par Adji Sarr, ont adressé une correspondance au Doyen des juges, qui conduit le dossier.



Le journal rapporte que Me Bamba Cissé, qui a rédigé la lettre au nom de ses confrères, demande l’audition comme témoin de l’ex-capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré.



La même source ajoute que les conseils du leader de Pastef ont joint dans leur courrier «six à sept questions destinées» au «capitaine Touré».



Libération informe dans la même édition que l’un des acteurs clés de cette affaire a été interrogé comme témoin hier, jeudi, par le doyen des juges. Il s’agit de Sidy Ahmed Mbaye, qui aurait conduit Adji Sarr à l’hôpital le jour des faits présumés.



Il aurait déclaré avoir rencontré Mamour Diallo, mais après l’éclatement de l’affaire. C’était, a-t-il confié au juge, pour avoir de l’aide pour Adji Sarr après que son appel aux organisations féminines est resté sans suite.



Sidy Ahmed Mbaye, informe le journal, a aussi admis connaître Me Pape Samba So, qui l’a mis en rapport avec le gynécologue qui a consulté Adji Sarr après le viol présumé. En revanche, assure-t-il, selon Libération toujours, il a écarté tout lien avec Me Dior Diagne.