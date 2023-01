Affaire Sweet Beauty : les vérités des avocats de Sonko au Doyen des juges

Le Doyen des juges a transmis aux parties impliquées dans l’affaire Sweet Beauty un avis de clôture du dossier. Les avocats concernés doivent faire leurs observations avant la décision finale du magistrat. Les Échos rapporte que les conseils de Ousmane Sonko, accusé de viols et menaces de mort par Adji Sarr, promettent de dire leurs quatre vérités au juge.



Le journal précise qu’ils vont d’abord déplorer que le Doyen des juges n’ait pas entendu, comme ils le lui ont demandé par courrier, Mes Pape So et Dior Diagne. Les avocats de la défense estiment qu’une audition de leurs deux confrères aurait permis au juge de se rendre compte que le président de Pastef est victime d’un complot.



En plus, rapporte Les Échos, ils vont demander, arguments à l’appui, un non-lieu total en faveur de leur client.



À l’inverse des avocats de Ousmane Sonko, ceux de la partie civile et celui de Ndèye Khady Ndiaye, ex-patronne de Adji Sarr à l’institut Sweet Beauty, où se seraient déroulés les faits présumés, ne comptent pas faire des observations.



Le journal renseigne que les premiers se disent entièrement satisfaits de l’instruction tandis que le second estime que le juge n’a d’autre choix que de prononcer un non-lieu en faveur de sa cliente. Cette dernière est poursuivie dans cette affaire, notamment, pour incitation à la débauche. Elle est sous contrôle judiciaire.