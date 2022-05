Affaire sweet beauty : Pourquoi les avocats de Sonko veulent l'audition du capitaine Touré

Pour éclairer sa lanterne dans l'affaire Sweet Beauty, le Doyen des juges, Omar Maham Diallo, continue d'auditionner les témoins et toutes les personnes susceptibles de l'aider à démêler ce sulfureux dossier qui tient, depuis plus d'un an, l'opinion publique en haleine.



D’après Les Échos, si plusieurs personnes sont entendues jusque-là, il reste que, pour les avocats du leader de Pastef, l'audition de l'ex-capitaine Touré est tout aussi importante pour tirer au clair ce dossier dont le Sénégal et le monde entier attendent l'épilogue.



À ce propos, les conseils de Sonko ont envoyé une correspondance au Doyen des juges pour lui demander d'entendre le capitaine Touré et lui poser des questions, au nombre de sept, qui devront permettre, sans aucun doute, à l'éclatement tant attendu de la vérité.



Quid des fameuses questions ? Entre autres, les avocats de Sonko veulent savoir si le capitaine a subi une pression de quelque nature que ce soit, dans quel état se trouvait la masseuse Adji Sarr quand elle se présentait pour la première fois à la Section de Recherches...



Reste maintenant à savoir si Omar Maham Diallo, qui semble mener jusqu'ici souverainement son instruction et montré sa volonté de vider ce dossier qui continue d'agiter le pays, va accéder à cette requête des avocats de Sonko qui pourrait être un tournant décisif.