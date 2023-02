Affaire Sweet Beauty : premier round du procès Sonko ce matin

Le 17 janvier, moins d’une semaine après la prise de l’ordonnance de renvoi de leur client devant la chambre criminelle pour viols et menaces de mort, les avocats de Ousmane Sonko avaient fait appel devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar. Cette requête sera examinée ce jeudi matin à partir de 10 heures, selon Libération.



Les conseils du président de Pastef espèrent une annulation de l’ordonnance du Doyen des juges qui expose ce dernier à un face-à-face devant un tribunal avec Adji Sarr, son accusatrice. Dans leur requête, ils ont en plus dénoncé que dans cette procédure, seuls la partie civile et le parquet- et non l’inculpé- sont autorisés à faire appel. Les avocats n’ont pas manqué de souligner également leurs nombreuses demandes en nullité restées sans effet.



Devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel, la défense de Ousmane Sonko aura affaire à l’avocat général, qui va essayer d’obtenir l’irrecevabilité de leur requête. Libération informe que si tel est le cas, les conseils du leader de Pastef entendent se pourvoir en cassation devant la chambre criminelle de la Cour suprême.