Affaire Sweet Beauty : une nouvelle audition de Sonko demandée

Dans le cadre de l’affaire Sweet Beauty, Ousmane Sonko est entre au moins deux feux. D’un côté il conteste l’ordonnance de renvoi de son dossier devant la chambre criminelle. La chambre d’accusation de la Cour d’appel, saisie par les avocats du président de Pastef, se penche sur ce recours le 16 mars prochain.



De l’autre, le maire de Ziguinchor a lancé des poursuites contre Me Papa Samba So. Il accuse l’avocat d’avoir joué un rôle actif dans ce qu’il considère comme un complot de l’État contre sa personne et qui lui vaut les accusations de viol et menaces de mort de la masseuse Adji Sarr.



Cette plainte a été prise en charge par le procureur général près la Cour d’appel de Dakar. D’après Les Échos, qui donne l’information, ce dernier a actionné la DIC en lui demandant d’auditionner le plaignant sur procès-verbal. La même source rapporte qu’il s’agira pour Ousmane Sonko de confirmer sa plainte et d’apporter les preuves matérielles de ses accusations qu’il dit posséder, notamment des extraits audio et vidéo.



Les Échos signale qu’après avoir entendu le plaignant, les enquêteurs de la DIC devront déposer leur rapport sur la table du procureur général. Ce dernier décidera ensuite de la suite à donner.



Ousmane Sonko accuse Pape Samba So d’association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie à jugement, atteinte à l’administration de la justice, tentative de corruption active et subornation de témoin.