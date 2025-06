Affaire WAE : Samuel Sarr conteste le renvoi en jugement et vise le juge

Les avocats de Samuel Amète Sarr, Mes Baboucar Cissé, Cheikh Amadou Ndiaye et Amadou Dionware Soumaré, ont déposé, ce 10 juin 2025, un recours devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar pour contester l’ordonnance de renvoi rendue le 2 juin par le juge du 2e cabinet. Selon des informations de Seneweb, la défense s’oppose à cette décision qui clôture l’instruction après plus de six mois et renvoie les parties devant une juridiction de jugement. Ils ont requis l’annulation de l’ordonnance et demandé le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre, arguant d’une violation des droits de la défense.







Samuel Sarr, inculpé pour abus de biens sociaux portant sur 8 milliards FCFA dans l’affaire West African Energy (WAE), avait été arrêté suite à une plainte de ses associés, dont Moustapha Ndiaye. Le 28 mai 2025, une expertise médicale ayant conclu que son état de santé était incompatible avec la détention, il a été libéré sous bracelet électronique et placé en résidence surveillée.