Affaire Wari : les ex-associés de Kabirou Mbodji réclament la tête d’un expert-comptable

L’Ordre national des experts-comptables et comptables agréés (Onecca) a enregistré 111 nouveaux membres. Ces derniers ont prêté serment lundi dernier à la salle 4 de la Cour d’appel de Dakar. Il a été beaucoup question de leur rôle dans la certification financière des entreprises et de leurs responsabilités dans l’arbitrage de nombreux litiges impliquant celles-ci.



Enquête croit savoir que «le dossier Wari était présent dans certains esprits» lors de la cérémonie. Et pour cause. Un des membres de l’Onecca, Gérard Cyrille Moriba Guary, est dans le viseur de Séni Camara, Malick Fall et Cheikh Tagué, d’ancien actionnaires de Wari.



Ces derniers reprochent à l’expert-comptable ivoirien d’avoir manqué «à ses obligations professionnelles». «Par son silence, accusent-ils dans les colonnes du journal, il a contribué volontairement à faciliter à Kabirou Mbodji l’extinction de notre société de réseau ‘Interactive’, qui faisait 80% de l’activité de Wari, au bénéfice d’’Interlink’, la société unipersonnelle de Kabirou Mbodji créée à cet effet.»



«Il n’a averti ni les associés, ni le procureur de la République. Ce qui est une faute gravissime», déplorent Séni Camara et Cie. Qui espèrent que Gérard Guary sera traduit devant le «tribunal de ses pairs».



Le PDG de Wari et ses anciens partenaires sont en procès devant la Cour d’appel. Suite à une plainte des seconds, le premier a été condamné en première instance à deux ans de prison dont six mois ferme et 5 milliards de francs CFA d’amende, avec contrainte par corps. Kabirou Mbodji avait fait appel. Le deuxième jugement a été renvoyé au 6 mars pour les plaidoiries.