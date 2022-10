Affaires de viols contre Ousmane Sonko et Sitor Ndour : l’avis mesuré d’Ismaïla Madior Fall

Ismaila Madior Fall sur les dossiers Sitor Ndour et Ousmane Sonko

L’ex directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Sitor Ndour et le leader de Pastef- Les patriotes Ousmane Sonko sont tous les deux cités dans des dossiers de viols. Si le premier nommé, accusé par son ancienne domestique est placé sous mandat de dépôt quelques jours après l’éclatement de cette affaire, le second dont la plaignante est une jeune masseuse du nom de Adji Raby Sarr, continue d’humer l’air de la liberté en attendant la poursuite de la procédure déjà enclenchée depuis plus d’un an.





De ce fait, certains observateurs dissertent sur «l’impartialité» des acteurs de la justice et du bon fonctionnement de l’instrument judiciaire. «Votre question m’expose à un double risque. On peut me suspecter, en tant que ministre de la Justice, d’influencer le cours de la justice. Parce que ce que je dis est susceptible d’être dans une certaine mesure à tort ou à raison d’influencer la justice. Le deuxième risque est que vous me fassiez violer le secret de l’instruction. Seuls les juges et les avocats sont habilités à se prononcer », a rétorqué le Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, au présentateur de l’émission Jury du dimanche, Mamoudou Ibra Kane, interpellé sur ce sujet, ce 9 octobre, sur Iradio.





En revanche, fait-il savoir, en tant que ministre de la Justice, «je veille pour une bonne administration de la justice et que les droits des accusés dans ces affaires soient respectés ».





Suffisant pour le ministre de refuser de donner de date de la convocation d’Ousmane Sonko, parce que, précise-il, «je ne suis pas un juge d’instruction» .