Affaires des 750 kg de cocaïne saisis par la douane en 2019 : Enquête bouclée par le doyen des juges

Enquête bouclée sur l'affaire de la drogue saisie en 2019

Les choses avancent bien pour ce qui est de la saisie de 750 kg de drogue impliquant Silèye Diallo et ses complices. Selon ‘’les Echos’’, le doyen des juges, Oumar Maham Diallo, a bouclé son enquête et a transmis le dossier au procureur de la République qui a requis un non-lieu pour la dame Oumy Diallo et un renvoi en jugement devant la chambre criminelle pour les autres mis en cause. Il ne reste que l’ordonnance définitive du magistrat instructeur.

Le 1er juillet 2019, la douane sénégalaise a procédé à la saisie d’une grande quantité de cocaïne, (750 kg), au large de Dakar, à bord d’un bateau en provenance du Brésil. La drogue était cachée dans des véhicules neufs. Un Franco-Marocain, Faiçal Baud Mour, les Sénégalais Silèye Diallo et Alpha Bâ avaient été inculpés pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, trafic international de drogue, contrebande et complicité, avant d’être placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges.





Héritant désormais du dossier, Oumar Maham Diallo a bouclé son enquête. Il a déjà transmis le dossier au procureur pour règlement définitif.





A en croire la source, il ne reste que l’ordonnance définitive du magistrat instructeur. Le procureur, dans son réquisitoire définitif, a demandé un non-lieu partiel et un renvoi en jugement devant la chambre criminelle. Le non-lieu ne concerne qu’Oumy Kane qui est l‘épouse d’un des mis en cause dans cette affaire.