Affrontements à Ngor: Des «blessés» placés sous mandat de dépôt

Le juge n’a pas été clément avec les personnes arrêtées alors des affrontements à Ngor entre les populations et la gendarmerie. Il leur a remis leur billet d’entrée à la citadelle du silence. Ce, malgré leur état de santé précaire. «Les blessés de Ngor torturés à mort envoyés en prison. Il était prévu pour eux des lits d'hôpital », a précisé un des avocats de la défense, Me Cheikh Khoureyssi Ba, ce mercredi 26 avril.





Lui qui avait lancé un message d’alerte sur les réseaux sociaux, hier, à propos des conditions de détention des mis en cause. «Les juges ayant refusé de traiter les cas des 4 blessés graves et 2 autres blessés, SUMA Assistance est priée de venir les "récupérer" à la cave », avait indiqué le conseil. Par ailleurs, il a avait affirmé que 15 des déférés, élèves et non ressortissants de Ngor ont été libérés.