Affrontements entre gendarmes et populations à Tessékré : Un chef de village, un commerçant et un éleveur condamnés

Le tribunal de grande instance de Louga a vidé ce matin l'affaire opposant une frange des populations de Téssékré à deux gendarmes de la brigade de Yang-Yang. Le chef de village de Wendou Kodjole, Seydi Ba et le commerçant Harouna Ba ont été condamnés à 3 mois avec sursis. Le commerçant Saykel Sow écope de 02 mois ferme. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires, outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions et rébellion.





Pour rappel, dans la matinée du vendredi 2 juillet, le village d'Amali situé dans la commune de Téssékré dans le département de Linguère (Nord) a été le théâtre de violents affrontements entre des gendarmes de la brigade de Yang-Yang et une frange des populations de la localité.





Tout était parti d'une patrouille de routine effectuée par les hommes en bleu au niveau du marché hebdomadaire d'Amali. Les forces de l'ordre avaient interpelé deux jeunes dames pour défaut de pièces d'identité. Après plusieurs heures passées dans le pick-up des hommes en bleu, leurs parents sont venus auprès des gendarmes pour demander leur libération. C'est ainsi que les hostilités ont démarré et les deux parties se sont violemment affrontées.





Aux gendarmes Djiby Faye et Djidiack Faye grièvement blessés lors des échauffourées, il leur a été délivré respectivement des certificats médicaux d'une incapacité temporelle de travail de 15 jours et de 7 jours. L'éleveur du nom de Saykel Sow a été blessé et évacué au centre de santé de Dahra.





Le chef de village de Wendou Kodjolé, Seydi Ba, Harouna Ba et Saykel Sow ont été arrêtés et placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Yang-Yang puis déférés au parquet de Louga. A la barre, 04 avocats commis par l'organisation Potital Djoloff ont plaidé pour le respect des hommes de tenue, la justice et les autres institutions. D'autre part, les conseils ont demandé que les hommes de tenue soient plus respectueux des droits des citoyens.