Agence judiciaire de l’Etat: Le magistrat Yoro Moussa Diallo prend les rênes

Yoro Moussa DIALLO est le nouveau Agent judiciaire de l’Etat (AJE). Magistrat, précédemment Conseiller Juridique à la Présidence de la République, sa nomination a été dévoilée dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 12 octobre.





Il remplace à ce poste, l’avocat Me Moussa Bocar Thiam nommée lui aussi ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, le 17 septembre dernier.





Il succédait à ce fauteuil le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome. Toutefois, il avait déclaré lors de la cérémonie de passation de services, le 18 novembre 2020 que l’AJE ne peut inscrire son action que dans les lignes directrices suivantes : défendre les finances de l’Etat, représenter dignement l’Etat, plaider de bonne foi, respecter la neutralité et la discrétion, garantir la clarté et la cohérence de l’action de l’Etat et, enfin, assurer l’objectivité et la sérénité des débats judiciaires.





Le tout nouveau AJE, Yoro Moussa Diallo est averti.