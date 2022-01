Agression d'un proche de Serigne Mboup : Le disciple arrêté avoue, sur Pv, avoir agi avec 3 fils de son marabout

Seneweb détient de nouvelles informations exclusives sur l'affaire du proche de Serigne Mboup qui a été agressé puis séquestré à Médina Baye. Selon nos sources proches du dossier, l'un des mis en cause arrêté par les policiers du commissariat central de Kaolack a fait des aveux explosifs sur procès-verbal. Cet disciple aux initiales D.N est poursuivi pour CBV ayant entraîné une Itt de 15 jours, séquestration et enlèvement. Détails !



L'agression commise sur Cheikh Amath Cissé, proche de Serigne Mboup qui avait indigné plus d'un, suite à une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, dans la quelle on pouvait regarder un homme malmené et puis brutalisé par des individus.



Selon des sources de Seneweb, le sieur Cissé a été victime d'une agression devant le domicile de l’Imam de Médina Baye. En effet, 4 individus l'avaient infligé une sévère correction, mardi dernier. Également, ce proche de Serigne Mboup a été acheminé de force à bord d’un véhicule, dans la concession de Cheikh Ibrahima Niass.



Une fois sur place, Cheikh Amath Cissé a passé un sale quart d'heure. Il a été séquestré puis torturé à coups de bâton pour lui contraindre à présenter ses excuses à Cheikh Ibrahima Niass. Parce que la victime est accusée d'avoir proféré des propos injurieux à l'endroit de leur guide religieux.



Après ce tollé , les policiers du commissariat central de Kaolack ont mis en branle la machine judiciaire sur instruction du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette localité.



Le marabout des 04 mis en cause a été convoqué à la police



Sans désemparer, les flics en charge de l'enquête ont effectué une descente dans le domicile du marabout susnommé pour convoquer toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Également, le maître des lieux Cheikh Ibrahima Niass a aussi reçu sa convocation d'après des sources de Seneweb.



Moins chanceux que ses acolytes, D.N disciple dudit marabout cité dans cette affaire a été arrêté hier puis placé en garde à vue. Mais les 03 autres mis cause avaient réussi à prendre la poudre d’escampette avant la descente des hommes du commissaire Balla Kébé à Médina Baye.



Le disciple D.N accable 3 fils de son marabout sur procès-verbal



Sous le feu roulant de questions des enquêteurs, D.N a fini par craquer sur procès-verbal. D'après nos sources proches du parquet, ce disciple a avoué avoir agi en compagnie de 3 fils de son marabout à l'occurrence Cheikh Ibrahima Niass, à l’agression, puis à l’enlèvement et à la séquestration de la victime afin de la conduire devant leur guide religieux pour le contraindre à faire amende honorable.



D'après nos sources proches du parquet, l'un des agresseurs arrêté a été déféré ce jeudi pour coup et blessure volontaire ayant entraîné une Incapacité Temporaire de Travail de 15 jours, séquestration et enlèvement. Également, les policiers sont aux trousses des 3 fugitifs.