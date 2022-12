Agression de Amy Ndiaye : ce que les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont déclaré à la DIC

Comme il s’y étaient engagés la veille, les députés PUR (opposition) Massata Samb et Mamadou Niang ont répondu hier, mardi, à la convocation de la DIC. Ils font l’objet d’une déposée par leur collègue Amy Ndiaye qu’ils ont agressée dans l’hémicycle en pleine session budgétaire.



Un de leurs avocats, interrogé par Les Échos, informe qu’à leur arrivée dans les locaux de la DIC, un des enquêteurs leur a notifié la plainte de la député Benno Bokk Yakaar (pouvoir). Ils seront par la suite auditionnés sur l’affaire.



Mais selon la source du journal, ils ont refusé de se soumettre aux questions des policiers. «Ils ne sont pas entrés dans le fond du dossier. Et à chaque fois qu’on leur posait des questions, ils invoquaient leur droit de garder le silence compte tenu de leur statut de député», rapporte l’avocat.



C’est ainsi qu’ils ont été placés en garde à vue pour coups et blessures volontaires. Les Échos croit savoir que les deux députés filent droit vers la prison. Ils devraient être fixés sur leur sort ce mercredi.