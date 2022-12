Agression de Amy Ndiaye : le dossier des deux députés PUR se corse

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été placés en garde à vue hier, mardi, dans les locaux de la DIC. Leur arrestation est consécutive à la plainte de leur collègue Amy Ndiaye qu’ils avaient agressée au sein de l’hémicycle en pleine session budgétaire.



Leur dossier a été corsé. Libération informe, en effet, que si dans sa plainte Amy Ndiaye vise le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 23 jours, le parquet en a rajouté une couche en retenant en plus le chef de menaces de mort.



Le journal rapporte que les deux parlementaires seront présentés au procureur ce mercredi. Les Échos croit savoir qu’ils filent droit vers la prison.



Lors de leur audition à la DIC, Massata Samb et Mamadou Niang ont refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Après avoir décliné leur parcours, ils se sont emmurés dans le silence, invoquant leur immunité parlementaire.