Alerte au Tribunal de Dakar : quatre cabinets bloqués faute de...

Le Tribunal de grande instance de Dakar est submergé. Les dossiers s’empilent devant les magistrats. Les Échos parle de 500 affaires par juge au niveau de presque tous les cabinets d’instruction.



Si la vague d’arrestations de ces derniers mois est pointée, le déficit de juges a aggravé la situation. Le journal rapporte, en effet, que six cabinets sur dix fonctionnent normalement. Les 6e, 8e, 9e et 10e, eux, sont bloqués faute de juges d’instruction.



Affectés lors du Conseil supérieur de la magistrature de février dernier, les magistrats en charge des deux premiers bureaux ont récemment rejoint leurs postes; ils n’ont pas encore été remplacés. D’après Les Échos, la vacance du poste de juge d’instruction est plus ancienne au niveau des cabinets 9 et 10.