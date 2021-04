Alioune Tine : «Je suis en phase avec les victimes, mais Habré n’a pas demandé la lune»c

Alioune Tine : «Je suis en phase avec les victimes, mais Habré n’a pas demandé la lune»

Le 18 avril dernier, le juge d’application des peines a rejeté la demande d’autorisation de sortie de prison de six mois pour Hissène Habré. Auparavant, quatre rapporteurs des Nations Unies se sont opposés à cette requête.Cependant, le droit-de-l’hommiste Alioune Tine n’est pas d’accord avec cette décision rendue. Alioune Tine s’est expliqué, ce 25 avril, lors de l’émission «Jury du dimanche» sur iRadio.«Je n’envisage pas de mettre Hissène Habré en liberté définitivement. Je parle du détenu qui a 78 ans, qui a les maladies de son âge. Lui accorder une demande de mise en liberté provisoire est une question humanitaire. Il a demandé six mois. Je pense que ce n’est pas demander la lune. Je suis en phase avec les victimes pour qu’elles aient leurs indemnités, mais j’estime qu’il (Habré) a des droits et il faut les respecter», a plaidé le fondateur d’Afrikajom Center et ancien Président de la Raddho.L'ex-homme fort de N’Djamena, Hissène Habré, est sorti de prison du Cap Manuel, le lundi 6 avril 2020. Une permission de deux lui avait été accordée, pour des raisons humanitaires, en cette période de coronavirus. Avant de regagner sa cellule à la prison du Cap Manuel de Dakar le dimanche 7 juin 2020.